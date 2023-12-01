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فهد العبدالجليل المشاركة في مهرجان كتارا للمحامل التقليدية مهمة في عرض الموروث البحري

12/1/2023 2:41:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل اليوم الجمعة أهمية المشاركة في فعاليات النسخة الـ 13 لمهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية في العاصمة القطرية (الدوحة).
وقال العبدالجليل في تصريح لـ (كونا) إنها ليست المشاركة الأولى للجمعية في المهرجان، بل عادة ما تشارك فيه «لأهميته في عرض الموروث البحري»، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف إلى الاهتمام بالتراث البحري وتراث البادية والحرف اليدوية القديمة.
وأضاف أن الجمعية تشارك في المهرجان الذي يسلط الضوء على التراث البحري وكل ما يتعلق به للحفاظ على هذا الموروث المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن المهرجان الذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي وتختتم غدا السبت يحظى بحضور عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات.
كما بين أن الجمعية شاركت في عرض كل ما يتعلق بالتراث البحري والمهن البحرية المصاحبة للموروث البحري لتعريف الزوار بها، لاسيما أن الجمعية لديها العديد من «القلاليف» و«الاستاذية» الذين لديهم القدرة على صناعة السفن إضافة إلى عرض الصناديق الخشبية (بشتخته) لوضع اللؤلؤة والمعدات الخاصة بها وحرفة «الخواص».
وأعرب العبدالجليل عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وعرض الموروث البحري الكويتي للزوار ورواد شاطئ (كتارا) في قطر إضافة إلى التعرف على الموروث البحري الخليجي وغيره من الدول المشاركة خاصة أن هناك دولا أخرى مشاركة في المهرجان من غير الدول الخليجية مثل الهند وتنزانيا.
وأعرب العبدالجليل عن الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية الذي يسهم في حفظ الموروث الشعبي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي وعرضه للزوار والسياح حتى تتم المحافظة عليه وحفظه من الاندثار.
يذكر أن 12 دولة من بينها الكويت تشارك في المهرجان المرتبط بالتراث البحري العريق والمهن البحرية القديمة كصيد الأسماك وبناء السفن ورحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ.

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