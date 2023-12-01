ممثل الأمير وزير الخارجية الكويت تولي إدارة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني أهمية قصوى



الكويت شاركت بفاعلية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن بروتوكول «كيوتو» حيث قدمت 14 مشروعاً للحد من الانبعاثات الكربونية

نتطلع إلى المشاركة الفاعلة في الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون لتخفيف الانبعاثات ودعم مبادئ التنمية المستدامة

الكويت انضمت من خلال الهيئة العامة للاستثمار في 2017 إلى مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية حرص كويتي على دعم حزمة من المشاريع التنموية منخفضة الكربون بالدول النامية من خلال صندوق التنمية





شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تنعقد يومي 1 و2 ديسمبر 2023 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير وزير الخارجية كلمة في أعمال المؤتمر نصها الآتي:

«بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..

معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة..

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي أن أنوب عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما متمنين لكم التوفيق والسداد في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن إعداد وتنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم الذي توج بهذه المشاركة الدولية رفيعة المستوى.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن الكويت وهي تشارك المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى تقليل آثار ظاهرة تغير المناخ على كوكب الأرض تولي إدارة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني أهمية قصوى وذلك من خلال وضع برامج وخطط كفيلة بالحد من الانبعاثات واستراتيجيات تنموية منخفضة الكربون في قطاعاتها الرئيسية.. ومنها: النفط والغاز والطاقة والنقل والصناعة واستخدام الأراضي وتعزيز الزراعة.. وتتضمن هذه الاستراتيجيات خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية مبتكرة متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري.

ومن منطلق جهود الكويت للتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتأثيرها على الأمن المائي والأمن الغذائي والصحة العامة تدعم من خلال إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حزمة من المشاريع التنموية خفيضة الكربون بالدول النامية.. حيث تم تمويل 105 دول على مستوى العالم لتنفيذ مشاريع إنمائية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 23 مليار دولار أميركي منها نحو 523 مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة خصصت للمشاريع الخضراء وانضمت الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار في العام 2017 إلى مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية والتي تهدف إلى ربط مخاطر التغير المناخي بالاستثمار لتحقيق أهداف الانتقال إلى اقتصاد مرن منخفض الكربون.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

كما شاركت الكويت بفاعلية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن بروتوكول (كيوتو) حيث قدمت 14 مشروعا للحد من الانبعاثات الكربونية.. ونتطلع إلى المشاركة الفاعلة في الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ والتي تهدف إلى التخفيف من الانبعاثات ودعم مبادئ التنمية المستدامة.

وتنفيذا لمقررات اتفاق باريس، وخصوصا الفقرة 19 من المادة 4 المعنية بالاستراتيجيات طويلة الأجل، فإن للكويت استراتيجية خفيضة الكربون سيتم إيداعها لدى سكرتارية الاتفاقية في القريب العاجل وتهدف إلى وصول قطاع النفط والغاز إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 تمهيدا لبلوغ الكويت الحياد الكربوني بحلول العام 2060 بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون.

وفي الختام، نكرر شكرنا وتقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.. متمنين لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».







