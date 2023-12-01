بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوكس يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

MENAFN - Youm7) أدلى البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بصوته في الانتخابات الرئاسية بسفارة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث كان في استقباله السفير المصري لدى بوروندي ياسر العطوي.





وحرص أبناء المصريين فى الخارج على المشاركة فى في أول أيام

تصويت المصريين في الخارج

في

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، والتي تستمر حتى يوم الأحد، وشهدت السفارات والقنصليات المصرية فى القارات الآسيوية والأوروبية والإفريقية وأمريكا الشمالية مشاركة واسعة من قبل الناخبين المصريين.

فيما أغلقت السفارات والقنصليات المصرية أبوابها فى الدول الآسيوية فى اليوم الأول للانتخابات، بدأت فى الساعات القليلة الماضية الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية بالإدلاء بأصواتها.

وعلى مدار اليوم، كانت هناك مشاهد تدل على وطنية أبناء المصريين فى الخارج وحبهم لبلدهم، فرغم برودة الجو فى بعض الدول ووصولها إلى تحت الصفر، حرص حتى كبار السن على المشاركة لتحديد مستقبل البلاد من خلال الاستحقاق الانتخابى.

ومن بين أبرز مشاهد اليوم الأول فى الانتخابات، حرص ناخب مصري من ذوي الهمم على المشاركة والإدلاء بصوته فى قنصلية مصر فى نيويورك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى

رمز النجمة، والمرشح الرئاسى

فريد زهران

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى

عبد السند يمامة

رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ

تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت

الهيئة الوطنية للانتخابات

برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.



