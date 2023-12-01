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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية

12/1/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس بالضف الغربية.







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