المجلس الوطنى الفلسطينى يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلى حربه على قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وحذّر المجلس، في بيان صدر عن رئاسته، من استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي وعدم جديته بوقف العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إعطاء ضوء أخضر لمزيد من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء.
كما حذّر من توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياجها البري إلى الجنوب الذي يكتظ بالسكان والنازحين من الجزء الشمالي من قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن "هذا يعني إصرار حكومة الاحتلال على التغول بالدم الفلسطيني، ومخطط التطهير العرقي، واستمرار المحرقة، بعدوانها الوحشي على قطاع غزة، وتهجير المواطنين بشكل قسري، بالإضافة إلى استمرار المجازر ودمار ممتلكات المواطنين وإنهيار منظومة الخدمات الصحية والإنسانية واستمرار الحصار المجرم لليوم الـ56 على التوالي".
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