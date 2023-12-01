المجلس الوطنى الفلسطينى يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلى حربه على قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وحذّر المجلس، في بيان صدر عن رئاسته، من استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي وعدم جديته بوقف العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إعطاء ضوء أخضر لمزيد من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء.



كما حذّر من توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياجها البري إلى الجنوب الذي يكتظ بالسكان والنازحين من الجزء الشمالي من قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن "هذا يعني إصرار حكومة الاحتلال على التغول بالدم الفلسطيني، ومخطط التطهير العرقي، واستمرار المحرقة، بعدوانها الوحشي على قطاع غزة، وتهجير المواطنين بشكل قسري، بالإضافة إلى استمرار المجازر ودمار ممتلكات المواطنين وإنهيار منظومة الخدمات الصحية والإنسانية واستمرار الحصار المجرم لليوم الـ56 على التوالي".





