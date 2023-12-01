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توقيع إعلان بين الإمارات والبرازيل وبارجواي والأرجنتين وتشيلي للتعاون بشأن ممر المحيطين

12/1/2023 2:34:03 PM
(MENAFN- Youm7)
شعبان-هدية شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ولولا دا سيلفا رئيس البرازيل، وسانتياحو بينيا رئيس باراجواي، اليوم، الجمعة، توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP28، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حاليا.
يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل وبارجواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أمريكا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.
ويسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر ميناء كامبو غراندي البرازيلي الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء أنتوفاغاستا في تشيلي بعد 2400 كيلومتر.
وقع الإعلان كل من محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، وروبن راميريز وزير خارجية بارجواي، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، وألبرتو فان كلافيرينزوزير خارجية تشيلي وخورخي أوجستين، سفير الأرجنتين لدى الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
ويسهم المشروع أيضا في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.


التعاون بشأن ممر المحيطين



الشيخ محمد بن زايد



الشيخ محمد بن زايد خلال المؤتمر








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