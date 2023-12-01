الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يجدد القصف على أنحاء مختلفة بقطاع غزة

MENAFN - Youm7) قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت إلى جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث واصلت الغارات الإسرائيلية بالطائرات في دك وقصف المنازل الأمنة والتي على إثرها استشهد المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف النمس - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم - أنه بالرغم من وقوف عدة إطراف والضغط باتجاه وقف هذا العدوان والحد من معاناة أبناء قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع هذه المناشدات والتدخلات.

وأكد أن أيام الهدنة والتي انتهت الخميس لم تسعفنا من تقديم كافة الخدمات الإنسانية والإغاثية والصحية للمتضررين جراء هذا العدوان بسبب قصر المدة وبعد الإمكانيات المتاحة حتى مع دخول المساعدات لم نستطع تلبية الاحتياجات لنحو مليون و700 ألف نازح وأكثر من 30 ألف إصابة.

وأوضح أن نصف ما تم استهدافهم واستشهادهم منذ صباح اليوم هم من الأطفال ، مشيرا الى أن المستشفيات في حالة يرثى لها منذ بداية العدوان ، فهناك 27 مستشفى متوقفا عن العمل من أصل 35 مستشفى و55 مركز رعاية أولية توقف عن العمل أيضا وذلك جراء الاستهداف أو نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن مستشفيات الوسط والجنوب ممتلئة بالمصابين وهناك مرضى يتلقون العلاج في الممرات.



وناشد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وعلى رأسهم شركائنا في الهلال الأحمر المصري من أجل الضغط باتجاه إدخال المزيد من المساعدات والوقود لأنه عنصر أساسي في تشغيل المستشفيات والمرافق والمراكز الطبية والمخابز ومحطات تحلية المياه لأن الوضع في غزة كارثي يتطلب تدخل حقيقي وجاد لوقف هذا العدوان.

وشدد على أن إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة التنسيق والعمل المباشر مع جميع المنظمات العالمية والشركاء في الحركة الدولية ولكن هناك قيود إسرائيلية تحد من هذا التعاون والتدخل ، متمنيا من جميع الشركاء تكثيف الجهود من أجل الوصول لضحايا العداون على غزة ومساعدتهم بشكل كامل.