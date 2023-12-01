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عمر هاشم للرئيس السيسي خلال مؤتمر الأشراف: سِر على بركة الله ونحن خلفك

12/1/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هي من اختيار المولى عز وجل.



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف مع أهل غزة، ونقول له:" قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك".



من جانبه وجه الداعية الشيخ جابر بغدادي، الشكر والتقدير لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وأشراف مصر والعالم، لموقفهم الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.



وأكد بغدادي خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن العديد كانوا يتوعدون بمحبة آل البيت وجاء الرئيس السيسي المحب لآل بيت رسول الله بالاهتمام بمساجد آل البيت فنحن نقول نعم سيادة الرئيس.



وأضاف:"شهدنا موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي والمساندة التامة لشعب فلسطين وتقديم الدعم والمساعدات للشعب الصامد والدخول في مفاوضات مع الدول الكبرى من أجل الهدنة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وهتف الحاضرين خلال كلمة بغدادي للرئيس السيسي مؤكدين دعمهم للرئيس في مواقفه السياسية التي تحافظ على أمن مصر القومي.





من جانبه قال الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لدعم رئيس أحبّ الله ورسوله، وأعاد تطوير أضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.



وأضاف خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الجمعة، أن مصر هي البقعة المباركة، ونحن في هذا المؤتمر نتكلم عن سياسة وطنية، ولا ننتمي لأحزاب وإنما ننتمني عن بلد أحبه رسول الله.





وأشار إلى أن آل بيت رسول اختاروا مصر كي تكون وطنا لهم، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر"، وردد خلفه جميع الحاضرين.
















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