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جد يصطحب حفيدته الرضيعة أثناء التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية فى لوس أنجلوس

12/1/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Youm7) توافد منذ قليل أبناء الجالية المصرية فى أمريكا فى لوس أنجلوس ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج فى أول أيام التصويت ، حيث توافد أبناء الجالية أسر وعائلات وشباب الجيل الثانى ، فيما حرص حد على اصطحاب حفيدته خلال التصويت .



ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).





وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً
وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.



وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع
نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات
الدبلوماسية
المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة
والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.


















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