الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات وتحظر 3 سفن لنقلهم النفط الروسى

MENAFN - Youm7) فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة كيانات وحظرت التعامل مع ثلاث سفن استخدت خدمات "دول تحالف تحديد سقف الأسعار" أثناء نقلهم النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل دول التحالف.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تلتزم بالتعاون مع الشركاء في التحالف، بتقييد عائدات النفط التي يمكن للكرملين استخدامها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على الإمدادات لسوق الطاقة العالمية.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي.



