الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات وتحظر 3 سفن لنقلهم النفط الروسى

(MENAFN
- Youm7) فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة كيانات وحظرت التعامل مع ثلاث سفن استخدت خدمات "دول تحالف تحديد سقف الأسعار" أثناء نقلهم النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل دول التحالف.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تلتزم بالتعاون مع الشركاء في التحالف، بتقييد عائدات النفط التي يمكن للكرملين استخدامها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على الإمدادات لسوق الطاقة العالمية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي.
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