رغم البرد الشديد.. المصريون في فرنسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

MENAFN - Youm7) توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفرنسا إلى مقار اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس، في اليوم الأول للتصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والذي بدأ صباح اليوم الجمعة في التاسعة صباحا (بتوقيت باريس)، ولمدة ثلاثة أيام.



وعلى مدار اليوم؛ وبالرغم من شدة برودة الطقس في باريس، حرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.





وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت، وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلديات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة.



وأقامت السفارة المصرية خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الأمطار، نظرا لما تشهده باريس من أمطار وبرد شديد، وذلك لانتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية.



وتجمع الناخبون وسط أجواء من البهجة والوطنية أمام اللجان الانتخابية حاملين الأعلام المصرية، حريصين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مرددين "تحيا مصر".



وأكد عبدالرحمن محمد أحد المواطنين المشاركين في عملية التصويت أهمية المشاركة لاختيار قيادة سياسية رشيدة للبلاد لأن بلادنا تستحق.. أما المواطن عبد الحميد النقريش، أكد: "كلنا هنا لكي نقف خلف القيادة السياسية ولتلبية نداء الوطن، ونمارس حقنا الانتخابي الذي طالبنا به مرارا وتكرارا وكلنا هنا لكي نختار رئيسا للجمهورية من أجل أمن وأمان مصر ومن أجل استقرارها". وأضاف أن هذا "واجب وطني ونشارك لمصلحة البلاد، ولكي تستمر مسيرة التنمية والاستقرار".



كما كانت هناك مشاركة من كبار السن أيضا مثل السيد مختار، والذي يبلغ من العمر 75 عاما، حيث أكد أنه "حرص على المشاركة لأن هذا واجب وطني ونلبي نداء الوطن بالرغم من هذا البرد الشديد".





وشهدت العملية الانتخابية مشاركة كبيرة من جميع فئات المجتمع، من بينهم رجال الدين مثل القمص جوزيف اسطفانوس، الناطق الرسمي لإيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، الذي أكد "نأتي اليوم انطلاقا من حرصنا الشديد على أن ندلي بصوتنا وهذا حق تكفله الدولة لكل شرائح المجتمع.. ونحن متفائلون للغاية بالمرحلة والفترة القادمة بالرغم من الصعوبات والمشاكل المحاطة بمصر، ولكن ثقتنا في القيادة السياسية وفي بلادنا، تجعلنا مطمئنين وتحثنا على أن نقوم بواجبنا الوطني".





كما كانت هناك مشاركة كبيرة من الشباب بالرغم من أن اليوم الجمعة هو يوم عمل في البلاد، وذلك "انطلاقا من المسؤولية الوطنية لديهم وإدراكا منهم بتطورات الوضع بالشرق الأوسط وهو الأمر الذي يؤكد "ضرورة اختيار رئيس قوي للبلاد"، وهو ما أكده أحد الشباب الذي حرص على تواجده بالرغم من أن هذا اليوم يوم عمل.



أما المرأة المصرية، فقد شهدت عملية التصويت مشاركة بارزة للمواطنة المصرية منذ الصباح الباكر.. "منى محمد" أحد المواطنات المصريات، قالت: "متحمسة جدا إني نزلت وأشارك في الانتخابات ومعي اطفالي وأدلي بصوتي بالرغم من هذا البرد لان هذا أمر مهم وبلادنا تستحق وأتمنى أن تستكمل مسيرة التطور والتنمية".



كما أكدت ايفون عازر أن مشاركتها مهمة لممارسة حقها الدستوري، وهذا استحقاق وطني، وفي مصلحة بلادنا"، مثلما أوضحت جيهان جادو التي أكدت أن هذا "واجب وطني على كل مصري ومصرية ويجب أن نكون إيجابيين إدراكا منا بأن صوتنا مهم لاختيار رئيس مصر القادم، ونستكمل مسيرة التقدم والتنمية".



أما سارة خلف، إحدى الشابات اللاتي حرصن على التواجد اليوم بمقر اللجنة الانتخابية منذ الصباح، فقد أكدت أهمية مشاركتها لكي تقف بجانب بلادها "مصر"، التي طالما ما تشجعها، قائلة "مهتمة بالمشروعات القائمة في مصر وطننا الذي دائما ما يقف بجانبنا على المستوى المهني وكل المشروعات المهنية التي نقوم بها وعلى المستوى الشخصي أيضا".



ويأتي موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع والأزمات التي تمر بها المنطقة ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي يتطلب درجة عالية من الوعي والمشاركة بفاعلية في هذه العملية الانتخابية، من أجل المساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.





وعلى مدار الفترة الماضية، كان هناك تحركا مكثفا على جميع المستويات ومن خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع أبناء مصر المقيمين بفرنسا على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس للبلاد.



وقد فتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا أبوابهما، صباح اليوم أمام المصريين المقيمين بالأراضى الفرنسية والراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات والتى يتنافس فيها أربعة مرشحين وهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ومن المقرر أن يتم غلق صناديق الاقتراع باللجنة الانتخابية بمقر السفارة في تمام التاسعة مساء (بتوقيت فرنسا).



وإزاء التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، يحرص المصريون للغاية على المشاركة هذه المرة في الانتخابات، إدراكا منهم بأن هناك خطرا يداهم الوطن، الأمر الذي يتطلب اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة تلك التحديات، يلتف خلفها المصريون بالداخل والخارج ويستكمل مسيرة التنمية في البلاد.

وبدأ

تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.





وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.





وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .





واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.





وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.



