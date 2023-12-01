قنصل مصر فى نيويورك: المشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج مشرفة

MENAFN - Youm7) قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك إن إقبال المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية "مشرف جدا".

وأوضحت السفيرة هويدا عصام - خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة مستجدات وتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية - أن بعض أعضاء الجالية نظموا أنفسهم في أتوبيسات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



من جانبه قال السفير أسامة الهادي، سفير مصر لدى جمهورية تشاد "إنهم يتوقعون زيادة في الإقبال في أعداد المصريين المشاركين في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية في اليومين المقبلين".



وأضاف: "فتحنا اللجنة الساعة 9 صباحا (بالتوقيت المحلي)، والأمور تسير على ما يرام، والإقبال معقول جدا، على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل".

وبدأ

تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.





وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.





وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .





واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.





وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.







