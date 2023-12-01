سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف لـريان فى دورى Nile.. فيديو

MENAFN - Youm7) حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55، عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسديدها قوية داخل شباك الحارس محمد أبوجبل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع بجدول تريب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة الثالثة محتلا المركز السابع عشر.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة على الكرة من قِبَل لاعبى فريق سيراميكا، وإهدار فرص محققة للتهديف، أبرزها انفراد محمد عنتر بالحارس محمد أبو جبل ليسددها ضعيفة في يد الحارس بالدقيقة 32، بينما لم يقدم لاعبو فريق البنك الأهلى المستوى المطلوب منهم، حيث لم يتمكنوا من بناء هجمة واحدة طوال النصف الأول من اللقاء.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود الجزار، أيمن أشرف، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري

- احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.



