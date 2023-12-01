الأهلى يتصدر مجموعته بدورى أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن ميدياما وبلوزداد

MENAFN - Youm7) يتصدر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى وميدياما الغاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم.

وسقط فريق

شباب بلوزداد

أمام ميدياما الغاني بنتيجة 2-1، فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

أحرز

عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم لصالح شباب بلوزداد ضد ميدياما فى الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل

دانيال لوموتي هدف التعادل فى الدقيقة 45، وأضاف مامادو الهدف الثانى لصالح ميدياما فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وبعد هذه المباراة يستمر الأهلى فى صدارة مجموعته بفارق الأهداف رغم التساوى فى النقاط مع ميدياما وشباب بلوزداد، لاسيما أن المارد الأحمر سيخوض مواجهة الجولة الثانية مساء غد، السبت، في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأتى ترتيب المجموعة الرابعة كالتالى:



1_ الأهلى فى المركز الأول برصيد 3 نقاط.. وسجل 3 أهداف ولم يستقبل



2_ ميدياما.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط.. وسجل 2 وسكنت شباكه 4 أهداف

3_ شباب بلوزداد.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.. وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 2



4_ يانج أفريكانز.. فى المركز الرابع بدون نقاط.. ولم يسجل أى هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف