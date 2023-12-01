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محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلى فى دورى Nile

12/1/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Youm7) حصد محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه أثناء اللقاء.

وكان فريق سيراميكا قد
حقق
الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55 عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل شباك الحارس محمد أبو جبل.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع بجدول تريب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile" بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلى عند النقطة الثالثة محتلا المركز السابع عشر.








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