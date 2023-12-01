محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلى فى دورى Nile

وكان فريق سيراميكا قد

حقق

الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55 عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل شباك الحارس محمد أبو جبل.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع بجدول تريب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile" بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلى عند النقطة الثالثة محتلا المركز السابع عشر.



