حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إصابة محمد عبد المنعم فى أنكل القدم قبل مباراة الأهلي ويانج بتنزانيا.
إصابة محمد عبد المنعم فى أنكل القدم قبل مباراة الأهلي ويانج بتنزانيا
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