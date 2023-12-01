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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023

12/1/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إصابة محمد عبد المنعم فى أنكل القدم قبل مباراة الأهلي ويانج بتنزانيا.

إصابة محمد عبد المنعم فى أنكل القدم قبل مباراة الأهلي ويانج بتنزانيا



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