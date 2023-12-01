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عمومية نادى الزهور تفوّض مجلس الدمرداش فى اعتماد الميزانية

12/1/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7)


أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزهور عدم اكتمال الجمعية العمومية، وعدم صحة مناقشة جدول الأعمال، وتفويض مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، وتجديد الثقة في مجلس الإدارة لعام جديد.



وأعلن الدكتور سيد حزين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، حضور عدد 269 عضوا في اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزهور من إجمالي 4998 عضوًا قامو بالتسجيل في الكشوف، ليكتمل النصاب القانوني لعدد الموقعين بالكشوف ولا يكتمل لانعقاد الجمعية العمومية، وبالتالي عدم صحة مناقشة جدول الأعمال وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وإرسال الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات.



وحرصا منه على التواصل مع الأعضاء والاستماع لهم، قرر "الدمرداش" انعقاد جلسة المناقشة مع الحضور بصورة ودية، على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لها.



واستقبل مجلس الإدارة الأعضاء منذ الصباح مع انطلاق الجمعية العمومية والتي شهدت إقبالا كبيرا وسط إشادة بالتنظيم الذي اتسم بالسلاسة في التسجيل.



وبدأ تسجيل الأعضاء فى حضور اللجنة القضائية وممثلي اللجنة الأولمبية المصرية وممثلي مديرية الشباب والرياضة، بكشوف الحضور ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، وكان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة للذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء المقر الرئيسي بمدينة نصر الذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.
















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