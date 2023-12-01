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البرلمان العربي يستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

12/1/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 12 (كونا)-- استنكر البرلمان العربي استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.
وذكر البرلمان في بيان اليوم الجمعة أن هذا المشهد يؤكد مجددا استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي ويجسد عجز المجتمع الدولي عن القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.
وحذر من أن استمرار هذا العدوان من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان والعودة إلى الهدنة والتي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عدوانه على غزة بعد توقف في إطار هدنة تم خلالها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين من معتقلات الاحتلال.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة سقوط 109 شهداء إلى جانب مئات المصابين في سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال على جميع محافظات قطاع غزة. (النهاية)

م ف م / ا س م / م م ج



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