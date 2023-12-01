البرلمان العربي يستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 12 (كونا)-- استنكر البرلمان العربي استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.
وذكر البرلمان في بيان اليوم الجمعة أن هذا المشهد يؤكد مجددا استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي ويجسد عجز المجتمع الدولي عن القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.
وحذر من أن استمرار هذا العدوان من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان والعودة إلى الهدنة والتي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عدوانه على غزة بعد توقف في إطار هدنة تم خلالها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين من معتقلات الاحتلال.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة سقوط 109 شهداء إلى جانب مئات المصابين في سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال على جميع محافظات قطاع غزة. (النهاية)
م ف م / ا س م / م م ج
MENAFN01122023000071011013ID1107523453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.