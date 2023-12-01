مقتل 3 وإصابة آخرين بعد استئناف المواجهات بين الاحتلال و(المقاومة) جنوبي لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت-1- 12 (كونا) -- استؤنفت المواجهات العسكرية بين (المقاومة) وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان حيث أدى قصف جيش الاحتلال إلى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح عدد آخر فيما استهدفت المقاومة مواقع الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت منزلا في بلدة (حولا) الجنوبية ما أدى الى مقتل إمراة ونجلها.
وأضافت ان طائرات جيش الاحتلال نفذت غارة على منزل في بلدة (الجبين) ما أدى الى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين.
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت بالقذائف بلدة (ديرميماس) ومنطقة (اللبونة) وأطراف بلدات (عيتا الشعب) و(الناقورة ) و(علما الشعب) و(عديسة) و(وادي هونين).
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانا أصدرته (المقاومة) قالت فيه إن عناصرها استهدفوا نقاط انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (راميا) وتجمعا لهم في محيط موقع (المرج) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وأضاف البيان ان (المقاومة) استهدفت ايضا ثكنة (راميم) وتجمعا لجنود الإحتلال في محيط موقع (جل العلام) بالأسلحة المناسبة كما أعلنت (المقاومة) مقتل أحد عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال.
وكانت المناطق اللبنانية الجنوبية قد شهدت هدنة بالتزامن مع الهدنة في قطاع غزة بعدما عاشت مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
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