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مقتل 3 وإصابة آخرين بعد استئناف المواجهات بين الاحتلال و(المقاومة) جنوبي لبنان

12/1/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت-1- 12 (كونا) -- استؤنفت المواجهات العسكرية بين (المقاومة) وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان حيث أدى قصف جيش الاحتلال إلى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح عدد آخر فيما استهدفت المقاومة مواقع الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت منزلا في بلدة (حولا) الجنوبية ما أدى الى مقتل إمراة ونجلها.
وأضافت ان طائرات جيش الاحتلال نفذت غارة على منزل في بلدة (الجبين) ما أدى الى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين.
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت بالقذائف بلدة (ديرميماس) ومنطقة (اللبونة) وأطراف بلدات (عيتا الشعب) و(الناقورة ) و(علما الشعب) و(عديسة) و(وادي هونين).
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانا أصدرته (المقاومة) قالت فيه إن عناصرها استهدفوا نقاط انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (راميا) وتجمعا لهم في محيط موقع ‏(المرج) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وأضاف البيان ان (المقاومة) استهدفت ايضا ثكنة (راميم) وتجمعا لجنود الإحتلال في محيط موقع (جل العلام) بالأسلحة المناسبة كما أعلنت (المقاومة) مقتل أحد عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال.
وكانت المناطق اللبنانية الجنوبية قد شهدت هدنة بالتزامن مع الهدنة في قطاع غزة بعدما عاشت مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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