-->

Saturday, 02 December 2023 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة في (الرواق الثقافي): الكتاب الإلكتروني لا يقل أهمية عن الورقي وأحدهما يكمل الآخر

12/1/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- أكد عدد من الأدباء والناشرين أن الكتاب الإلكتروني لا يقل أهمية عن الورقي في مساندة الكاتب والناشر والقارئ إذ يتميز بعدة إيجابيات أهمهما التكلفة المنخفضة والوصول السريع والمباشر للجمهور والقراء وأن أحدهما يكمل الآخر.
جاء ذلك في ندوة نظمت اليوم الجمعة بعنوان (مناظرة النشر الورقي والإلكتروني) بالتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات ضمن الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكويت الدولي للكتاب المقام حاليا في دورته الـ46.
واستهل الندوة الشاعر والروائي الكويتي حمود الشايجي بقوله إنه رغم الانتشار الإلكتروني في حياتنا اليومية لكنه يؤمن بأن الكتاب الورقي سيبقى خالدا كتجربتنا معه في تاريخنا الإنساني فلا تزال هناك مخطوطات وكتب تعود لآلاف السنين وأنه حتى الآن لم يسعنا الوقت لاستخدام الرقمي بنفس التجربة.
ورأى الشايجي أن الكتابين الورقي والإلكتروني يكمل أحدهما الآخر مستشهدا بفترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حين اضطر أطفالنا للتعلم عن بعد بسبب الحجر في معظم دول العالم فكان سندا موفقا لدعم العملية التثقيفية والتعليمية لكن في الوقت نفسه لم يخسر الكتاب الورقي "رونقه وقدسيته" عند الكثيرين من القراء.
من جانبه شبه الناشر من سوريا مروان عدوان الكتاب بإحدى تجارب الحياة مثل الذهاب إلى دور السينما عوضا عن مشاهده الأفلام على المنصات الرقمية.
وقال عدوان إنه رغم تضخم المحتوى الرقمي للأفلام فإن دور السينما لا تزال تكتظ بالجمهور وفي نفس السياق نفسه يظل اقتناء الكتاب الورقي له إحساس خاص يفضله الكثيرون.
من جهته قال الناشر من العراق محمد هادي إن المهم أن نقرأ بدلا من مناقشة التفصيل ما بين الكتاب الورقي والرقمي مؤكدا أننا نواجه ازمة قارئ وأزمة كتابة لشح أرقام الجمهور.
وأضاف هادي أن فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) ساندت الكتاب الرقمي في القفز بالشهرة والمبيعات وأن تلك الفترة ساندت الجمهور على التأقلم مع الحجر الصحي الذي فرض على العالم وتوجه الكثيرون إلى قراءة الكتب الإلكترونية.
وأوضح أنه على الرغم من ذلك فإن ظهور دور نشر جديدة بشكل مستمر وإقامة معارض للكتاب والإقبال الكبير على معرض الكويت الدولي للكتاب تثبت أن الكتاب الورقي لا يزال له جمهوره.
بدوره قال الشاعر والمسرحي من البحرين مهدي سلمان إن منظومة النشر في الوطن العربي عموما تواجه مشكلات عدة منها "الرقابة وشبه انعدام حفظ حقوق الكتاب والناشرين من قرصنة موادهم" وكلها لها التأثير السلبي الكبير في النهاية على القارئ.
وأضاف سلمان أن التناظر بشأن الكتاب الورقي والإلكتروني هو سؤال متطور لكن يجب علينا أن نجيب عن أسئلة ونحل مشكلات تأتي قبل هذا التفصيل من أجل نشر ثقافة الكتاب والثقافة عموما في الوطن العربي.
ويختتم معرض الكويت الدولي للكتاب أعمال دورته الـ 46 غدا السبت بعد أن قدم وجبات ثقافية جمة سواء في الرواق الثقافي المصاحب له أو آلاف العناوين من الكتب في شتى المجالات الحياتية في متناول الجمهور. (النهاية)

ي ت / ت م




MENAFN01122023000071011013ID1107523451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث