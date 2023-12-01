ندوة متخصصة ضمن الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب تتناول (متعة السينما وتقنياتها)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- تناول صانع الأفلام الكويتي مساعد خالد تاريخ السينما والتقنيات المبتكرة دعما لهذه الصناعة في ندوة متخصصة أقيمت اليوم الجمعة بعنوان (بين متعة السينما وتقنياتها) ضمن الرواق الثقافي المرافق لمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46.
وعاد خالد في الندوة إلى مرحلة بدء ظهور صناعة السينما أواخر القرن التاسع عشر وتقدم التقنيات من مخرج لآخر واستكشافهم أساليب التصوير والتكتيكات الفنية مستخدما عرضا مرئيا وورقة بحث أعدها وبتقنيات التصوير التي أدهشت الجمهور مقارنا التقنيات القديمة بتطور المعدات والكاميرات والأفكار في إنتاج الأفلام السينمائية.
كما سمى العديد من المخرجين المعروفين في مجالهم مع تقديم أمثال حية للتقنيات التي ابتكروها لتصبح بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من صناعة الأفلام مرورا بعصر الاستديوهات العملاقة تحت المظلات المشهورة مثل هوليوود الأمريكية وبوليوود الهندية وغيرها إلى صناعة الأفلام الحرة.
وتساءل في بحثه عن مقدرة دور السينما في الاستمرار بعملها مع وجود المحتوى الرقمي الهائل الذي نستطيع الوصول إليه في منازلنا معتبرا أن هذا المحتوى الرقمي كان له التأثير السلبي على جمهور دور السينما حيث توجه الكثيرون منهم إلى متابعة ما يفضلونه على شبكة الإنترنت.
يذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب يختتم دورته الـ46 غدا السبت بعد أن قدم أنشطة ثقافية غنية سواء في الرواق الثقافي المصاحب له أو آلاف العناوين من الكتب لمئات دور النشر في شتى المجالات الحياتية وضعت في متناول الجمهور. (النهاية)
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