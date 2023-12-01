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ندوة متخصصة ضمن الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب تتناول (متعة السينما وتقنياتها)

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- تناول صانع الأفلام الكويتي مساعد خالد تاريخ السينما والتقنيات المبتكرة دعما لهذه الصناعة في ندوة متخصصة أقيمت اليوم الجمعة بعنوان (بين متعة السينما وتقنياتها) ضمن الرواق الثقافي المرافق لمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46.
وعاد خالد في الندوة إلى مرحلة بدء ظهور صناعة السينما أواخر القرن التاسع عشر وتقدم التقنيات من مخرج لآخر واستكشافهم أساليب التصوير والتكتيكات الفنية مستخدما عرضا مرئيا وورقة بحث أعدها وبتقنيات التصوير التي أدهشت الجمهور مقارنا التقنيات القديمة بتطور المعدات والكاميرات والأفكار في إنتاج الأفلام السينمائية.
كما سمى العديد من المخرجين المعروفين في مجالهم مع تقديم أمثال حية للتقنيات التي ابتكروها لتصبح بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من صناعة الأفلام مرورا بعصر الاستديوهات العملاقة تحت المظلات المشهورة مثل هوليوود الأمريكية وبوليوود الهندية وغيرها إلى صناعة الأفلام الحرة.
وتساءل في بحثه عن مقدرة دور السينما في الاستمرار بعملها مع وجود المحتوى الرقمي الهائل الذي نستطيع الوصول إليه في منازلنا معتبرا أن هذا المحتوى الرقمي كان له التأثير السلبي على جمهور دور السينما حيث توجه الكثيرون منهم إلى متابعة ما يفضلونه على شبكة الإنترنت.
يذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب يختتم دورته الـ46 غدا السبت بعد أن قدم أنشطة ثقافية غنية سواء في الرواق الثقافي المصاحب له أو آلاف العناوين من الكتب لمئات دور النشر في شتى المجالات الحياتية وضعت في متناول الجمهور. (النهاية)

ي ت / ت م




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