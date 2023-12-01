واشنطن: عقوبات على 3 كيانات و3 سفن لنقل نفط روسي بأسعار تتجاوز سقف (جي 7)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاث سفن على ارتباط بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 .
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) طالت الكيانات والسفن لكونها "استخدمت خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار بينما كانت تحمل النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل التحالف".
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في تصريح تضمنه البيان إن تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي "يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وشركائنا في التحالف" بينما تحرص في الوقت ذاته على "تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تستند إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الخزانة في أكتوبر الماضي "وتمثل مرة أخرى التزام وزارة الخزانة إلى جانب شركائها في التحالف بخفض عائدات النفط التي تستخدمها الحكومة الروسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 12 أكتوبر الماضي فرض عقوبات على كيانين وسفينتين على ارتباط بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع.
وجاء في بيانها آنذاك أنها اتخذت الإجراء بالتوازي مع إصدار أعضاء التحالف المعني بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا "تقريرا استشاريا للسلامة البحرية" مشيرة إلى أنه موجه للشركات العاملة في "صناعة النفط البحرية والقطاعات ذات الصلة.
ومن جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على التزام الولايات المتحدة "بالتعاون مع شركائنا في التحالف بتقييد عائدات النفط التي يمكن أن يستخدمها الكرملين لتمويل حربه ضد أوكرانيا مع الحفاظ على إمدادات سوق الطاقة العالمية".
يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حددت سقفا للنفط الروسي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 ينص على بيعه بسعر لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد. (النهاية)
رس ر / م م ج
MENAFN01122023000071011013ID1107523449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.