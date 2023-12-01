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واشنطن: عقوبات على 3 كيانات و3 سفن لنقل نفط روسي بأسعار تتجاوز سقف (جي 7)

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاث سفن على ارتباط بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 .
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) طالت الكيانات والسفن لكونها "استخدمت خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار بينما كانت تحمل النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل التحالف".
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في تصريح تضمنه البيان إن تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي "يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وشركائنا في التحالف" بينما تحرص في الوقت ذاته على "تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تستند إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الخزانة في أكتوبر الماضي "وتمثل مرة أخرى التزام وزارة الخزانة إلى جانب شركائها في التحالف بخفض عائدات النفط التي تستخدمها الحكومة الروسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 12 أكتوبر الماضي فرض عقوبات على كيانين وسفينتين على ارتباط بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع.
وجاء في بيانها آنذاك أنها اتخذت الإجراء بالتوازي مع إصدار أعضاء التحالف المعني بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا "تقريرا استشاريا للسلامة البحرية" مشيرة إلى أنه موجه للشركات العاملة في "صناعة النفط البحرية والقطاعات ذات الصلة.
ومن جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على التزام الولايات المتحدة "بالتعاون مع شركائنا في التحالف بتقييد عائدات النفط التي يمكن أن يستخدمها الكرملين لتمويل حربه ضد أوكرانيا مع الحفاظ على إمدادات سوق الطاقة العالمية".
يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حددت سقفا للنفط الروسي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 ينص على بيعه بسعر لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد. (النهاية)

رس ر / م م ج




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