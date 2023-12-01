قطر تكشف عن تعويذة (كأس آسيا 2023) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 12 (كونا) -- كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس (آسيا قطر 2023) اليوم الجمعة عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان (الجربوع) وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة بالدوحة.
وقالت اللجنة في بيان إن التعويذة تتألف من عائلة لحيوان (الجربوع) من خمسة أفراد وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في (كأس آسيا 2011) حيث تتكون العائلة من (سبوق) و(تمبكي) و(فريحة) و(زكريتي) و(ترينة) وهي شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاما عندما استضافت قطر النسخة ال15 من البطولة القارية عام 2011 .
وذكرت اللجنة أن العائلة تجسد الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم كما "تشيد الأسرة بالعمل الجماعي وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة".
ونقل البيان عن المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 حسن الكواري قوله إن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة دليل واضح على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر.
وأضاف الكواري "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية" مبينا أن التعويذة تجسد الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة.
وأكد أن شخصيات التعويذة مستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر لافتا الى أن التعويذة تتيح فرصة جديدة لإلقاء الضوء على التراث وتعرف جماهير كرة القدم من حول العالم "بثقافتنا وتقاليدنا".
من جهته قال الفنان القطري أحمد المعاضيد الذي رسم شخصيات التعويذة إنه أراد منذ البداية العمل على مشروع تعويذة البطولة أن يقدم عملا فنيا يشكل مصدر إلهام لأفراد المجتمع ليكونوا جزءا من كأس آسيا.
وأوضح أنه خلال المراحل الأولى من مشروع التعويذة انصب التركيز في البحث بشكل عميق على البيئة الطبيعية والتراث الغني مشيرا إلى أنه وجد في حيوان (الجربوع) المعروف في صحراء قطر الخيار الأمثل الذي يجسد ما يحدث في أرض الملعب.
وبحسب البيان فقد أنتجت استوديوهات (كتارا) فيلم رسوم متحركة يحاكي شخصيات تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ومن المتوقع أن يستمتع الجمهور في الفترة التي تسبق استضافة الحدث الرياضي الآسيوي وطوال البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024 بالعمل الكرتوني الذي يعود بذاكرة المشاهدين إلى أعوام مضت يستحضرون خلالها الأفلام الكرتونية الشهيرة.
وتضم عائلة التعويذة (سبوق) الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر و(فريحة) البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي والتي سميت على اسم منطقة (فريحة) بشمال قطر و(تمبكي) الأخ الأصغر ل(سبوق) ويحمل اللون الأصفر وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة (تمبك) التي تقع في شرق قطر. كما تضم عائلة التعويذة الأب (زكريتي) باللون الأخضر وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة (زكريت) التي تقع غرب قطر والأم (ترينة) باللون الأرجواني وسميت نسبة إلى منطقة (ترينة) الواقعة بجنوب قطر. (النهاية) س س س / م م ج
MENAFN01122023000071011013ID1107523448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.