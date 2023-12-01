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قطر تكشف عن تعويذة (كأس آسيا 2023) لكرة القدم

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 12 (كونا) -- كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس (آسيا قطر 2023) اليوم الجمعة عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان (الجربوع) وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة بالدوحة.
وقالت اللجنة في بيان إن التعويذة تتألف من عائلة لحيوان (الجربوع) من خمسة أفراد وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في (كأس آسيا 2011) حيث تتكون العائلة من (سبوق) و(تمبكي) و(فريحة) و(زكريتي) و(ترينة) وهي شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاما عندما استضافت قطر النسخة ال15 من البطولة القارية عام 2011 .
وذكرت اللجنة أن العائلة تجسد الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم كما "تشيد الأسرة بالعمل الجماعي وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة".
ونقل البيان عن المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 حسن الكواري قوله إن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة دليل واضح على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر.
وأضاف الكواري "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية" مبينا أن التعويذة تجسد الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة.
وأكد أن شخصيات التعويذة مستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر لافتا الى أن التعويذة تتيح فرصة جديدة لإلقاء الضوء على التراث وتعرف جماهير كرة القدم من حول العالم "بثقافتنا وتقاليدنا".
من جهته قال الفنان القطري أحمد المعاضيد الذي رسم شخصيات التعويذة إنه أراد منذ البداية العمل على مشروع تعويذة البطولة أن يقدم عملا فنيا يشكل مصدر إلهام لأفراد المجتمع ليكونوا جزءا من كأس آسيا.
وأوضح أنه خلال المراحل الأولى من مشروع التعويذة انصب التركيز في البحث بشكل عميق على البيئة الطبيعية والتراث الغني مشيرا إلى أنه وجد في حيوان (الجربوع) المعروف في صحراء قطر الخيار الأمثل الذي يجسد ما يحدث في أرض الملعب.
وبحسب البيان فقد أنتجت استوديوهات (كتارا) فيلم رسوم متحركة يحاكي شخصيات تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ومن المتوقع أن يستمتع الجمهور في الفترة التي تسبق استضافة الحدث الرياضي الآسيوي وطوال البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024 بالعمل الكرتوني الذي يعود بذاكرة المشاهدين إلى أعوام مضت يستحضرون خلالها الأفلام الكرتونية الشهيرة.
وتضم عائلة التعويذة (سبوق) الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر و(فريحة) البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي والتي سميت على اسم منطقة (فريحة) بشمال قطر و(تمبكي) الأخ الأصغر ل(سبوق) ويحمل اللون الأصفر وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة (تمبك) التي تقع في شرق قطر. كما تضم عائلة التعويذة الأب (زكريتي) باللون الأخضر وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة (زكريت) التي تقع غرب قطر والأم (ترينة) باللون الأرجواني وسميت نسبة إلى منطقة (ترينة) الواقعة بجنوب قطر. (النهاية) س س س / م م ج

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