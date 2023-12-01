الكويتي فاضل الفرج يفوز بلقب أفضل رئيس في قطاع البترول والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة (فوربس إيطاليا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية فوز نائب الرئيس التنفيذي للتسويق فاضل الفرج بلقب أفضل رئيس في قطاع النفط والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة (فوربس) العالمية في فرعها بإيطاليا.
وقالت (البترول الكويتية العالمية) في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الفرج يعد أول كويتي يفوز بهذا اللقب في إيطاليا وإنه فاز باللقب نظرا إلى دوره في إدارة عمليات الشركة بإيطاليا والتي تتألف من نحو ثلاثة آلاف محطة وقود ومصفاة ميلاتسو الإيطالية ومستودع نابولي الخاص بتخزين المنتجات النفطية.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة شافي العجمي قوله إن حصول الفرج على هذا اللقب يدل على نجاح (البترول العالمية) في تمكين العمالة الوطنية من تبوؤ مناصب قيادية في شتى مواقعها واهتمامها بوضع بصمة كويتية في كل عملياتها بأوروبا وآسيا.
وأضاف العجمي أن الفرج قدم نموذجا إيجابيا للقيادي الذي يدعم العمالة الوطنية ويحقق الأهداف من خلال تطبيق قيم شركة البترول الكويتية العالمية فيما يخص تعزيز الثقة والنزاهة والعمل كفريق واحد.
وكانت مجلة (فوربس ايطاليا) قد أرجعت اختيارها الفرج لنيل اللقب إلى إدارته المتفوقة لعمليات التسويق من خلال التركيز على ربحية الشركة وتطبيق مبادئ الاستدامة وتلبية احتياجات الزبائن سواء من خلال المنتجات النفطية النظيفة أو الشحن الكهربائي. (النهاية)
خ م / ت م
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