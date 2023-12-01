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الكويتي فاضل الفرج يفوز بلقب أفضل رئيس في قطاع البترول والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة (فوربس إيطاليا)

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية فوز نائب الرئيس التنفيذي للتسويق فاضل الفرج بلقب أفضل رئيس في قطاع النفط والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة (فوربس) العالمية في فرعها بإيطاليا.
وقالت (البترول الكويتية العالمية) في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الفرج يعد أول كويتي يفوز بهذا اللقب في إيطاليا وإنه فاز باللقب نظرا إلى دوره في إدارة عمليات الشركة بإيطاليا والتي تتألف من نحو ثلاثة آلاف محطة وقود ومصفاة ميلاتسو الإيطالية ومستودع نابولي الخاص بتخزين المنتجات النفطية.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة شافي العجمي قوله إن حصول الفرج على هذا اللقب يدل على نجاح (البترول العالمية) في تمكين العمالة الوطنية من تبوؤ مناصب قيادية في شتى مواقعها واهتمامها بوضع بصمة كويتية في كل عملياتها بأوروبا وآسيا.
وأضاف العجمي أن الفرج قدم نموذجا إيجابيا للقيادي الذي يدعم العمالة الوطنية ويحقق الأهداف من خلال تطبيق قيم شركة البترول الكويتية العالمية فيما يخص تعزيز الثقة والنزاهة والعمل كفريق واحد.
وكانت مجلة (فوربس ايطاليا) قد أرجعت اختيارها الفرج لنيل اللقب إلى إدارته المتفوقة لعمليات التسويق من خلال التركيز على ربحية الشركة وتطبيق مبادئ الاستدامة وتلبية احتياجات الزبائن سواء من خلال المنتجات النفطية النظيفة أو الشحن الكهربائي. (النهاية)

خ م / ت م




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