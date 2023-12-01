القادسية وخيطان يتأهلان لربع نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بفوزهما على الفحيحيل والساحل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- تأهل ناديا القادسية وخيطان اليوم الجمعة لربع نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بعد فوز الأول على الفحيحيل (5-4) بركلات الترجيح والثاني على الساحل (3-2) ضمن مباريات دور الـ16.
وفي المباراة الأولى عانى القادسية قبل أن يتجاوز الفحيحيل ويتأهل لربع النهائي بفوزه بركلات الترجيح (5-4) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).
وسجل الأصفر في البداية عن طريق اللاعب محمد صولة عبر ضربة رأسية بالدقيقة الـ18 ليتعادل الفحيحيل في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة الـ53.
وكثف القادسية من هجماته حتى سجل محمد صولة هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة الـ65.
وبعد هذا الهدف سارت المباراة وكأنها في طريقها لمصلحة القادسية خصوصا بعد طرد لاعب الفحيحيل روبن في الدقيقة الـ79 لكن إصرار لاعبي الأحمر في تسجيل هدف التعادل كان كبيرا وكان لهم ما أرادوا عندما سجل الهدف اللاعب ويليام باروس في الدقيقة الـ92.
وفي الأشواط الإضافية حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز لكن محاولاتهما باءت بالفشل حتى انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح لينجح القادسية بتسجيل خمس ركلات مقابل اربع للفحيحيل.
ويواجه القادسية في الدور ربع النهائي خيطان الذي فاز بدوره على الساحل بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الشباب.
وسجل أهداف خيطان اللاعب رودريغو بالدقيقتين الـ25 (ركلة جزاء) والـ58 وفيكتور بالدقيقة الـ61 فيما سجل اهداف الساحل اللاعب جيوفاني بالدقيقتين الـ16 والـ71 (ركلة جزاء).
وتستكمل مباريات دور الـ16 غدا السبت بمواجهة برقان امام السالمية والصليبيخات أمام التضامن. (النهاية)
س ع د / ت م
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