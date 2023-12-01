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القادسية وخيطان يتأهلان لربع نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بفوزهما على الفحيحيل والساحل

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- تأهل ناديا القادسية وخيطان اليوم الجمعة لربع نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بعد فوز الأول على الفحيحيل (5-4) بركلات الترجيح والثاني على الساحل (3-2) ضمن مباريات دور الـ16.
وفي المباراة الأولى عانى القادسية قبل أن يتجاوز الفحيحيل ويتأهل لربع النهائي بفوزه بركلات الترجيح (5-4) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).
وسجل الأصفر في البداية عن طريق اللاعب محمد صولة عبر ضربة رأسية بالدقيقة الـ18 ليتعادل الفحيحيل في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة الـ53.
وكثف القادسية من هجماته حتى سجل محمد صولة هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة الـ65.
وبعد هذا الهدف سارت المباراة وكأنها في طريقها لمصلحة القادسية خصوصا بعد طرد لاعب الفحيحيل روبن في الدقيقة الـ79 لكن إصرار لاعبي الأحمر في تسجيل هدف التعادل كان كبيرا وكان لهم ما أرادوا عندما سجل الهدف اللاعب ويليام باروس في الدقيقة الـ92.
وفي الأشواط الإضافية حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز لكن محاولاتهما باءت بالفشل حتى انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح لينجح القادسية بتسجيل خمس ركلات مقابل اربع للفحيحيل.
ويواجه القادسية في الدور ربع النهائي خيطان الذي فاز بدوره على الساحل بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الشباب.
وسجل أهداف خيطان اللاعب رودريغو بالدقيقتين الـ25 (ركلة جزاء) والـ58 وفيكتور بالدقيقة الـ61 فيما سجل اهداف الساحل اللاعب جيوفاني بالدقيقتين الـ16 والـ71 (ركلة جزاء).
وتستكمل مباريات دور الـ16 غدا السبت بمواجهة برقان امام السالمية والصليبيخات أمام التضامن. (النهاية)

س ع د / ت م




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