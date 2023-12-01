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جمعية النواب العموم العرب تؤكد في ختام اجتماعها على تعزيز التعاون القضائي العربي

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 1 - 12 (كونا) -- أكد المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في ختام اجتماعهم اليوم الجمعة بمدينة (مراكش) المغربية على أهمية تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية من أجل مكافحة فعالة لجرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكد البيان الختامي للاجتماع على أهمية تعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها وكذا تعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين اعضاء الجمعية وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأوصى البيان بالعمل على توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية وذلك عبر مخاطبة النواب العموم بالدول العربية غير المنخرطة والسعي الى التعريف بالجمعية وبيان أدوارها الطلائعية في تعزيز العمل القضائي العربي المشترك بالإضافة الى تعزيز القدرة الاقتراحية للجمعية من أجل تطوير الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
كما أكد على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة.
وحث على التفكير في عمل مجموعات من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء متخصصين في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحداث آليات للتواصل فيما بينها من اجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالإضافة إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
وخلص المشاركون الى الالتزام بالحفاظ "على هذا الصرح العربي المشترك وتوسيع قاعدته وتطوير آليات اشتغاله بالشكل الذي يقوي النيابات العامة العربية ويعزز دورها في مكافحة الظاهرة الاجرامية" والتي تشكل جرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين احدى اهم تجلياتها واخطرها لاتصالها الوثيق بدعم الارهاب وتمويله واستغلال البشر في النزاعات المسلحة وبؤر التوتر "وهي تحديات تلقي بظلالها على منطقتنا العربية".
وانطلقت أول من أمس الأربعاء بمراكش فعاليات الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب تحت عنوان "من اجل حوار قضائي عربي مستدام" بمشاركة النواب العموم العرب والوفود المرافقة بينها النائب العام بدولة الكويت سعد الصفران والوفد المرافق المكون من المحامي العام الاول بدر المسعد ورئيس النيابة مشعل الغنام ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ووكيلا النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب ومدير ادارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين النيابات العامة في الدول العربية من اجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية مثل جرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
كما شهد الاجتماع عقد ندوة عن "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد غسل الاموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ..التحديات والاكراهات" .(النهاية)

م ر ي / ه س ص


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