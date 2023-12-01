جمعية النواب العموم العرب تؤكد في ختام اجتماعها على تعزيز التعاون القضائي العربي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 1 - 12 (كونا) -- أكد المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في ختام اجتماعهم اليوم الجمعة بمدينة (مراكش) المغربية على أهمية تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية من أجل مكافحة فعالة لجرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكد البيان الختامي للاجتماع على أهمية تعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها وكذا تعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين اعضاء الجمعية وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأوصى البيان بالعمل على توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية وذلك عبر مخاطبة النواب العموم بالدول العربية غير المنخرطة والسعي الى التعريف بالجمعية وبيان أدوارها الطلائعية في تعزيز العمل القضائي العربي المشترك بالإضافة الى تعزيز القدرة الاقتراحية للجمعية من أجل تطوير الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
كما أكد على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة.
وحث على التفكير في عمل مجموعات من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء متخصصين في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحداث آليات للتواصل فيما بينها من اجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالإضافة إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
وخلص المشاركون الى الالتزام بالحفاظ "على هذا الصرح العربي المشترك وتوسيع قاعدته وتطوير آليات اشتغاله بالشكل الذي يقوي النيابات العامة العربية ويعزز دورها في مكافحة الظاهرة الاجرامية" والتي تشكل جرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين احدى اهم تجلياتها واخطرها لاتصالها الوثيق بدعم الارهاب وتمويله واستغلال البشر في النزاعات المسلحة وبؤر التوتر "وهي تحديات تلقي بظلالها على منطقتنا العربية".
وانطلقت أول من أمس الأربعاء بمراكش فعاليات الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب تحت عنوان "من اجل حوار قضائي عربي مستدام" بمشاركة النواب العموم العرب والوفود المرافقة بينها النائب العام بدولة الكويت سعد الصفران والوفد المرافق المكون من المحامي العام الاول بدر المسعد ورئيس النيابة مشعل الغنام ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ووكيلا النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب ومدير ادارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين النيابات العامة في الدول العربية من اجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية مثل جرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
كما شهد الاجتماع عقد ندوة عن "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد غسل الاموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ..التحديات والاكراهات" .(النهاية)
م ر ي / ه س ص
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