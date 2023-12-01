مجلس النواب الأمريكي يطرد أحد أعضائه على خلفية اتهامه بالاحتيال وغسيل الأموال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة لصالح طرد النائب الجمهوري جورج سانتوس على خلفية توجيه اتهامات له بالاحتيال وغسيل الأموال وذلك في خطوة نادرة لم يسبق أن تعرض لها في التاريخ الأمريكي سوى خمسة نواب من قبل.
وأيدت أغلبية 311 عضوا طرد النائب عن ولاية (نيويورك) مقابل معارضة 114 عضوا للخطوة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة السفلى للكونغرس منذ 20 عاما لتنهي هذه الخطوة مسار سانتوس الذي استمر 11 شهرا.
وجاء هذا التصويت بعد الكثير من الجدل الذي أثاره النائب المطرود على خلفية توجيه أكثر من عشرين تهمة له تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال والكذب حول ماضيه وإساءة صرف أموال حملته الانتخابية.
وأثار سانتوس البالغ من العمر 35 عاما غضب الكثير من زملائه في الحزب الجمهوري الذين أصبحوا ينظرون إلى وجوده في مجلس النواب على أنه يضر بسمعة الحزب الذي لا يتوافر سوى على أغلبية هشة في مجلس النواب ويسعى لتعزيز حظوظه في الانتخابات المقبلة.
وسبق أن حاول أعضاء في مجلس النواب مرتين طرد سانتوس لكنه نجا من المحاولتين التي حدثت أولاهما في مايو والأخرى قبل شهر.
وسانتوس هو سادس عضو يتم طرده من مجلس النواب منذ تأسيسه عام 1789 والأول منذ العام 2002 عندما تمت الاطاحة بالنائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو جيمس ترافيكانت بعد إدانته بتلقي رشى. (النهاية)
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