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مجلس النواب الأمريكي يطرد أحد أعضائه على خلفية اتهامه بالاحتيال وغسيل الأموال

12/1/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة لصالح طرد النائب الجمهوري جورج سانتوس على خلفية توجيه اتهامات له بالاحتيال وغسيل الأموال وذلك في خطوة نادرة لم يسبق أن تعرض لها في التاريخ الأمريكي سوى خمسة نواب من قبل.
وأيدت أغلبية 311 عضوا طرد النائب عن ولاية (نيويورك) مقابل معارضة 114 عضوا للخطوة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة السفلى للكونغرس منذ 20 عاما لتنهي هذه الخطوة مسار سانتوس الذي استمر 11 شهرا.
وجاء هذا التصويت بعد الكثير من الجدل الذي أثاره النائب المطرود على خلفية توجيه أكثر من عشرين تهمة له تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال والكذب حول ماضيه وإساءة صرف أموال حملته الانتخابية.
وأثار سانتوس البالغ من العمر 35 عاما غضب الكثير من زملائه في الحزب الجمهوري الذين أصبحوا ينظرون إلى وجوده في مجلس النواب على أنه يضر بسمعة الحزب الذي لا يتوافر سوى على أغلبية هشة في مجلس النواب ويسعى لتعزيز حظوظه في الانتخابات المقبلة.
وسبق أن حاول أعضاء في مجلس النواب مرتين طرد سانتوس لكنه نجا من المحاولتين التي حدثت أولاهما في مايو والأخرى قبل شهر.
وسانتوس هو سادس عضو يتم طرده من مجلس النواب منذ تأسيسه عام 1789 والأول منذ العام 2002 عندما تمت الاطاحة بالنائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو جيمس ترافيكانت بعد إدانته بتلقي رشى. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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