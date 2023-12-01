الزرقاء: يوم طبي مجاني غدا السبت في مدرسة الإسكان الأساسية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء الأول من كانون الأول (بترا)- تنظم مدرسة الإسكان الأساسية المختلطة الثانية في الزرقاء، يوما طبيا مجانيا في مبنى المدرسة، يوم غد السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية مساءً، برعاية مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات.

ويشتمل اليوم الطبي على التخصصات التالية: الطب العام، باطني وقلب، والعيون، والأطفال، والجلدية والتجميل، والعظام، وأنف وأذن وحنجرة، والتغذية، إضافة إلى إجراء فحوصات سرطان الثدي، والضغط، والسكري.

--(بترا)

ع ض/م د/ح أ

01/12/2023 22:04:23