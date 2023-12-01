الزرقاء: يوم طبي مجاني غدا السبت في مدرسة الإسكان الأساسية

الزرقاء: يوم طبي مجاني غدا السبت في مدرسة الإسكان الأساسية
التاريخ
12/1/2023 2:33:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء الأول من كانون الأول (بترا)- تنظم مدرسة الإسكان الأساسية المختلطة الثانية في الزرقاء، يوما طبيا مجانيا في مبنى المدرسة، يوم غد السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية مساءً، برعاية مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات.
ويشتمل اليوم الطبي على التخصصات التالية: الطب العام، باطني وقلب، والعيون، والأطفال، والجلدية والتجميل، والعظام، وأنف وأذن وحنجرة، والتغذية، إضافة إلى إجراء فحوصات سرطان الثدي، والضغط، والسكري.
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
01/12/2023 22:04:23
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