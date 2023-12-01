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بتوجيهات ملكية إخلاء سيدة أردنية وابنتها وطفل أصيبوا في غزة

12/1/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الجمعة، سيدة أردنية وابنتها
الفلسطينية بعد إصابتيهما برصاص قناصة إسرائيلي، وطفل تقطعت أطرافه الأربعة جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، بعد أن تلقوا العلاج في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
وسيتم استكمال علاجهم والوقوف على حالتهم من قبل فريق طبي متخصص في المدينة الطبية بعد أن تم إخلاؤهم على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي عبر مطار العريش الدولي إلى مطار ماركا العسكري.
من جهتهم عبر ذوو المصابين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات في الوقوف إلى جانب الأهل في القطاع والتخفيف من معاناتهم.
--(بترا)
ل م/ح أ
01/12/2023 21:40:39

MENAFN01122023000117011021ID1107523441

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