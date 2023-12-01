غوتيريش يأمل بتجديد الهدنة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن الأسف الشديد لاستئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في غزة.

وقال غوتيريس على منصة (إكس) إن الأمل ما زال يساوره بأن يتم تجديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من قبل واستمرت عدة أيام، مضيفا أن العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إنساني حقيقي لإطلاق النار.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن استئناف الأعمال العدائية في غزة كارثي، مطالبا كل الأطراف والدول، بمضاعفة الجهود فورا لضمان وقف إطلاق النار على أسس إنسانية وحقوقية.

وأعرب تورك عن القلق البالغ بشأن التعليقات الأخيرة لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين تشير إلى خططهم لتوسيع وتكثيف الهجوم العسكري، مشيرا إلى أنه، ومنذ السابع من تشرين الأول، قُتل آلاف الفلسطينيين في غزة فيما "المزيد من الناس يواجهون الآن المصير نفسه".

وأضاف تورك، أن آخرين يتعرضون لخطر التهجير القسري إلى مناطق مكتظة بشدة ولا تتوفر بها الظروف الملائمة، محذرا من أن الوضع يتخطى مرحلة الأزمة.

وأضاف تورك، أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مُلزمة، وفق القانون الدولي الإنساني، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية.

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

01/12/2023 21:25:13