غوتيريش يأمل بتجديد الهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن الأسف الشديد لاستئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في غزة.
وقال غوتيريس على منصة (إكس) إن الأمل ما زال يساوره بأن يتم تجديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من قبل واستمرت عدة أيام، مضيفا أن العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إنساني حقيقي لإطلاق النار.
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن استئناف الأعمال العدائية في غزة كارثي، مطالبا كل الأطراف والدول، بمضاعفة الجهود فورا لضمان وقف إطلاق النار على أسس إنسانية وحقوقية.
وأعرب تورك عن القلق البالغ بشأن التعليقات الأخيرة لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين تشير إلى خططهم لتوسيع وتكثيف الهجوم العسكري، مشيرا إلى أنه، ومنذ السابع من تشرين الأول، قُتل آلاف الفلسطينيين في غزة فيما "المزيد من الناس يواجهون الآن المصير نفسه".
وأضاف تورك، أن آخرين يتعرضون لخطر التهجير القسري إلى مناطق مكتظة بشدة ولا تتوفر بها الظروف الملائمة، محذرا من أن الوضع يتخطى مرحلة الأزمة.
وأضاف تورك، أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مُلزمة، وفق القانون الدولي الإنساني، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية.
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
01/12/2023 21:25:13
MENAFN01122023000117011021ID1107523440
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