صحة غزة: استشهاد 178 مواطنًا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي اليوم

صحة غزة: استشهاد 178 مواطنًا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي اليوم
التاريخ
12/1/2023 2:33:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غرة الأول من كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ الصباح إلى 178 شهيدًا، و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استئناف الهجوم العسكري على القطاع.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
01/12/2023 21:23:56
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