صحة غزة: استشهاد 178 مواطنًا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غرة الأول من كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ الصباح إلى 178 شهيدًا، و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استئناف الهجوم العسكري على القطاع.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

01/12/2023 21:23:56