وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة، أن استئناف الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مجددًا، أمر "ضروري".

وقالت كولونا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، إن "انتهاء الهدنة خبر سيئ للغاية ومؤسف لأنه لا يقدم أي حل ويعقدّ تسوية المسائل المطروحة".

وصرّحت الوزيرة أمام الصحافيين، "نطالب باستئناف الهدنة. لا بد من ذلك. إنه لأمر ضروري للاستمرار في الإفراج عن الرهائن الذين يعيشون منذ 55 يومًا في ظروف صعبة للغاية وكذلك لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والتمكن من توزيعها داخل قطاع غزة حيث يعاني السكان المدنيون".

وأضافت أن استئناف الهدنة ضروري أيضًا "لمواصلة التفكير في اليوم التالي. علينا أن نفعل ذلك الآن لاستعادة الأفق السياسي وإعادة النقاشات الملموسة إلى الطاولة حول كيفية تعزيز السلطة الفلسطينية وتحقيق حل لدولتين تعيشان بسلام وأمان".

واعتبرت أن "هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، ونحن نعرفه وعلينا أن نواصل العمل عليه".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

01/12/2023 21:23:16