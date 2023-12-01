وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة، أن استئناف الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مجددًا، أمر "ضروري".
وقالت كولونا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، إن "انتهاء الهدنة خبر سيئ للغاية ومؤسف لأنه لا يقدم أي حل ويعقدّ تسوية المسائل المطروحة".
وصرّحت الوزيرة أمام الصحافيين، "نطالب باستئناف الهدنة. لا بد من ذلك. إنه لأمر ضروري للاستمرار في الإفراج عن الرهائن الذين يعيشون منذ 55 يومًا في ظروف صعبة للغاية وكذلك لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والتمكن من توزيعها داخل قطاع غزة حيث يعاني السكان المدنيون".
وأضافت أن استئناف الهدنة ضروري أيضًا "لمواصلة التفكير في اليوم التالي. علينا أن نفعل ذلك الآن لاستعادة الأفق السياسي وإعادة النقاشات الملموسة إلى الطاولة حول كيفية تعزيز السلطة الفلسطينية وتحقيق حل لدولتين تعيشان بسلام وأمان".
واعتبرت أن "هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، ونحن نعرفه وعلينا أن نواصل العمل عليه".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/12/2023 21:23:16
MENAFN01122023000117011021ID1107523438
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