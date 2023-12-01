مصر تأسف لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من كانون الأول(بترا )-نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب رشوان الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
على صعيد اخر اعرب رشوان عن أسف مصر كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
واكد رشوان ان مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.
--(بترا)
ن ا/ح أ
01/12/2023 21:22:08
MENAFN01122023000117011021ID1107523437
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