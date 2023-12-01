مصر تأسف لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من كانون الأول(بترا )-نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وطالب رشوان الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.

على صعيد اخر اعرب رشوان عن أسف مصر كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.

واكد رشوان ان مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.

--(بترا)

ن ا/ح أ

01/12/2023 21:22:08