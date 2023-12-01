البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى الهدنة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- طالب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان على غزة ، والعودة إلى الهدنة التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.

واستنكر البرلمان العربي، استئناف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.

وأضاف البرلمان في بيان، أن المشهد يؤكد مجددًا استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.

وحذّر من أن استمرار هذا العدوان، من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع، تحت القصف، في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

01/12/2023 21:21:50