البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى الهدنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- طالب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان على غزة ، والعودة إلى الهدنة التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
واستنكر البرلمان العربي، استئناف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.
وأضاف البرلمان في بيان، أن المشهد يؤكد مجددًا استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.
وحذّر من أن استمرار هذا العدوان، من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع، تحت القصف، في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
01/12/2023 21:21:50
MENAFN01122023000117011021ID1107523436
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