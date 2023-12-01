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ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 6150

12/1/2023 2:33:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن عدد الشهداء الأطفال ارتفع إلى 6150، إلى جانب استشهاد 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المفقودين حد الـ6500.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
01/12/2023 21:05:59

MENAFN01122023000117011021ID1107523434

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