ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 6150

ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 6150
التاريخ
12/1/2023 2:33:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن عدد الشهداء الأطفال ارتفع إلى 6150، إلى جانب استشهاد 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المفقودين حد الـ6500.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
01/12/2023 21:05:59
MENAFN01122023000117011021ID1107523434
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