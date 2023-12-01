ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 6150

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن عدد الشهداء الأطفال ارتفع إلى 6150، إلى جانب استشهاد 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المفقودين حد الـ6500.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

01/12/2023 21:05:59