الحسين يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن بعد الفوز على شباب العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- تأهل الحسين الى نصف نهائي بطولة منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، للموسم الحالي 2023-2024، بعد فوزه على شباب العقبة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الحسن في اربد، ضمن دور الثمانية، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.

وكان اتحاد الكرة، أعلن تأجيل مباراتي مغير السرحان مع الوحدات، وسحاب مع الفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.

--(بترا)

ض ع/ح أ

01/12/2023 21:05:21