الحسين يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن بعد الفوز على شباب العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- تأهل الحسين الى نصف نهائي بطولة منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، للموسم الحالي 2023-2024، بعد فوزه على شباب العقبة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الحسن في اربد، ضمن دور الثمانية، بأربعة أهداف مقابل هدف.
وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.
وكان اتحاد الكرة، أعلن تأجيل مباراتي مغير السرحان مع الوحدات، وسحاب مع الفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/ح أ
01/12/2023 21:05:21
MENAFN01122023000117011021ID1107523433
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