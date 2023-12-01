صحة غزة تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى العودة شمال القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استنكرت وزارة الصحة في غزة، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الاستهداف المباشر لمكتب مدير مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وطالبت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المؤسسات الأممية، بالعمل على حماية المؤسسات والطواقم الطبية فورًا، قبل ارتكاب مزيد من المجازر بحقها.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

01/12/2023 20:59:55