هيئة تنشيط السياحة العامة تناقش الخطة التسويقية وموازنة العام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- ناقشت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة خلال اجتماعها السنوي العادي، خطة عمل وموازنة عام 2024، والخطة التسويقية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من الأعضاء وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.

واستعرض القيسي أجندة جدول الأعمال للاجتماع والذي تضمن الخطة التسويقية والموازنة للعام 2024، وخطة العمل.

وأشار إلى أن الخطة التسويقية للعام 2024 تتضمن مرونة في بعض أجزائها وفقا للمستجدات، وراعت اتخاذ إجراءات بديلة لتنشيط السياحة من أسواق جديدة في جهودها بتكثيف الحملات لزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني وإبقائه على الخارطة السياحية.

وتابع القيسي، سيجري ضمن الخطة، إطلاق برامج سياحية مشتركة مع وجهات جديدة، وكذلك تطوير وتنفيذ المنتج السياحي الأردني بما يتناسب مع معايير السياحة المستدامة خلال العام 2024 وذلك من خلال اتباع خطط ستتخذها الهيئة في زيادة أعداد السياح للمملكة.

وجرى استعراض الموازنة المقترحة العام 2024 والتي تضمنت زيادة بالإيرادات وزيادة بالنفقات بما يضمن تحقيق أهداف الخطة.

من جانبه، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أن الخطة التسويقية لعام 2024 تضمنت التركيز على مساهمة الهيئة في زيادة أعداد السياح للمملكة ضمن الأنماط السياحية المختلفة وتكثيف الحملات الترويجية المتعلقة بأنماط السياحة.

وبين أن الهيئة تقوم بإدارة العمليات التسويقية الخارجية وترويج الأردن سياحياً، وإبراز هوية الأردن كوجهة سياحية ومقصد رئيسي للسائح في الأسواق العالمية.

وناقش عدد من المشاركين أيضا الخطة التسويقية وقدموا وجهات نظر إيجابية تسهم بإنعاش الحركة السياحية وتدعم خطط الهيئة.

--(بترا)

ح خ/م د/ح أ

01/12/2023 19:45:39