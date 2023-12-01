هيئة تنشيط السياحة العامة تناقش الخطة التسويقية وموازنة العام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- ناقشت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة خلال اجتماعها السنوي العادي، خطة عمل وموازنة عام 2024، والخطة التسويقية.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من الأعضاء وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.
واستعرض القيسي أجندة جدول الأعمال للاجتماع والذي تضمن الخطة التسويقية والموازنة للعام 2024، وخطة العمل.
وأشار إلى أن الخطة التسويقية للعام 2024 تتضمن مرونة في بعض أجزائها وفقا للمستجدات، وراعت اتخاذ إجراءات بديلة لتنشيط السياحة من أسواق جديدة في جهودها بتكثيف الحملات لزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني وإبقائه على الخارطة السياحية.
وتابع القيسي، سيجري ضمن الخطة، إطلاق برامج سياحية مشتركة مع وجهات جديدة، وكذلك تطوير وتنفيذ المنتج السياحي الأردني بما يتناسب مع معايير السياحة المستدامة خلال العام 2024 وذلك من خلال اتباع خطط ستتخذها الهيئة في زيادة أعداد السياح للمملكة.
وجرى استعراض الموازنة المقترحة العام 2024 والتي تضمنت زيادة بالإيرادات وزيادة بالنفقات بما يضمن تحقيق أهداف الخطة.
من جانبه، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أن الخطة التسويقية لعام 2024 تضمنت التركيز على مساهمة الهيئة في زيادة أعداد السياح للمملكة ضمن الأنماط السياحية المختلفة وتكثيف الحملات الترويجية المتعلقة بأنماط السياحة.
وبين أن الهيئة تقوم بإدارة العمليات التسويقية الخارجية وترويج الأردن سياحياً، وإبراز هوية الأردن كوجهة سياحية ومقصد رئيسي للسائح في الأسواق العالمية.
وناقش عدد من المشاركين أيضا الخطة التسويقية وقدموا وجهات نظر إيجابية تسهم بإنعاش الحركة السياحية وتدعم خطط الهيئة.
--(بترا)
ح خ/م د/ح أ
01/12/2023 19:45:39
MENAFN01122023000117011021ID1107523431
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