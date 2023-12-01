ورشة عمل بعنوان التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا) - افتتحت اليوم الجمعة، أعمال الورشة النقاشية المتخصصة حول " التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "، التي ينفذها مركز العدل للمساعدة القانونية بالشراكة مع مديرية القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في البحر الميت.

وهدفت الورشة إلى صياغة الأنشطة والبرامج وأدوات قياسها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وفقاً للأهداف والمحاور الرئيسية والفرعية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد أولويات التنفيذ على المستوى الوطني.

وقال مدير القضاء العسكري العقيد القاضي عبدالله الفواز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إنه لا بد من توجيه الجهود المبذولة كافة نحو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل بمكافحةٍ فاعلة ذات نتائج ملموسة لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث خفض العرض من خلال تعزيز المراقبة النشطة للحدود، وملاحقة قنوات التوزيع والترويج، للحد من إمكانية انتشار هذه الآفة، وتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشارها، وتعزيز حملات التوعية والوقاية منها، إضافة إلى العناية بمحور الوقاية بكل صوره وأشكاله والعمل على مضامين إعادة التأهيل لفئة المدمنين وخاصة الأحداث منهم.

وأشار القاضي الفواز إلى دور صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل دعمه للقائمين على تنفيذ أحكام المخدرات والمؤثرات العقلية ودعم جهود مكافحة المخدرات والمساهمة في علاج المدمنين عليها.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، إنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى تم بناء استراتيجيات فاعلة للتعامل مع هذه الآفة الخطرة التي تؤرق الشعوب ومن أبرزها خلق استراتيجية وطنية لنشر الوعي، وتعزيز الثقافة المجتمعية عن خطورتها والتصدي لها، مؤكداً أهمية الاستمرار والتعاون في مكافحة المخدرات ومحاربتها في السبل كافة، للوصول إلى مجتمعات آمنة وخالية منها، والسعي للتواصل مع جميع الشركاء للعمل على إدامة التعاون في مجال التوعية من أضرارها.

بدورها قالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إن هذه الورشة جاءت بهدف دعم المنظومة الوطنية لمكافحة آفة المخدرات من خلال مجموعة من التدخلات والعمل على محاور، بهدف تعزيز التكامل والتشاركية، حيث إن هذه الورشة ستشكل مخرجاتها أساس العمل لجهات شريكة عديدة على جوانب قانونية، واجتماعية، ونفسية، وعلاجية ووقائية بشكل مستدام وقابل للمتابعة والقياس، وصولاً إلى مجتمع محمي من آفة المخدرات.

واشتملت الورشة على جلسات نقاشية تتناول تعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناء أسس متينة للتنسيق والتشاركية بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشارك في الورشة النقاشية ممثلون عن القضاء العسكري وإدارة مكافحة المخدرات وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

--(بترا)

ل م/م د/ح أ

01/12/2023 19:44:29