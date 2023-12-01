شباب الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن بعد الفوز على معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول(بترا)- تأهل شباب الأردن إلى نصف نهائي منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، للموسم الحالي 2023-2024، بعد فوزه على معان في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي ضمن دور الثمانية، بركلات الترجيح بـ3-0 بعد أن فرض شباب الأردن التعادل على معان، بهدف لكل منهما.

وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.

وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، تأجيل مباراتي مغير السرحان مع الوحدات، وسحاب مع الفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

01/12/2023 19:14:33