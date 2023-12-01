-->

Saturday, 02 December 2023 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح

12/1/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في حي السلام جنوب شرق رفح في قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
01/12/2023 19:10:44

MENAFN01122023000117011021ID1107523428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث