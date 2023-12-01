استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح

استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح
التاريخ
12/1/2023 2:33:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في حي السلام جنوب شرق رفح في قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
01/12/2023 19:10:44
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