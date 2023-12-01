العسومي: ما نقله الإعلام لا يمثل سوى جزء ضئيل من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- أكد البرلمان العربي، أن ما نقلته وسائل الإعلام المختلفة لا يمثل سوى جزء ضئيل من جرائم الحرب التي قامت بها قوات الاحتلال بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة رفح المصرية تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، وما تضمنته من جولة في مستشفى العريش العام لتفقد أحوال المصابين من الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي.
وثمن العسومي الدور المهم للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الدول العربية في تقديم المساعدات الإغاثية والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على كافة المستويات السياسية والإنسانية وموقفها الحاسم الرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري تمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية..
وخلال الزيارة، تفقد وفد البرلمان العربي، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ومخازن المساعدات في مدينة العريش.
كما قام العسومي بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، مؤكداً أن حجم ونوعية الإصابات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون، يعكس الإجرام غير المسبوق الذي قامت به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
01/12/2023 18:43:52
MENAFN01122023000117011021ID1107523427
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