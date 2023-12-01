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العسومي: ما نقله الإعلام لا يمثل سوى جزء ضئيل من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

12/1/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- أكد البرلمان العربي، أن ما نقلته وسائل الإعلام المختلفة لا يمثل سوى جزء ضئيل من جرائم الحرب التي قامت بها قوات الاحتلال بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة رفح المصرية تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، وما تضمنته من جولة في مستشفى العريش العام لتفقد أحوال المصابين من الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي.
وثمن العسومي الدور المهم للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الدول العربية في تقديم المساعدات الإغاثية والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على كافة المستويات السياسية والإنسانية وموقفها الحاسم الرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري تمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية..
وخلال الزيارة، تفقد وفد البرلمان العربي، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ومخازن المساعدات في مدينة العريش.
كما قام العسومي بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، مؤكداً أن حجم ونوعية الإصابات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون، يعكس الإجرام غير المسبوق الذي قامت به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
01/12/2023 18:43:52

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