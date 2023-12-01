الفصائل الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال يسعى لتهجير مواطني قطاع غزة جنوباً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن عودة الاحتلال إلى مواصلة العدوان الفاشي على قطاع غزة تم بشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وبمباركة غربية وبمؤامرة من الصامتين على استمرار حرب الإبادة الجماعية مما يجعلهم جميعًا شركاء في جريمة سفك الدم الفلسطيني واستمرار حرب التطهير العرقي العنصرية على قطاع غزة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، أن الحديث عن عدم استهداف المدنيين وتوزيع خرائط مضللة لأماكن يسميها جيش الاحتلال كذبًا أنها مناطق آمنة، هي خديعة واضحة الهدف، منها دفع الشعب الفلسطيني تحت ضغط النار والحصار وحرب الإبادة الجماعية للنزوح جنوبًا تجاه رفح لتكون المرحلة اللاحقة الدفع بالضحايا نحو صحراء سيناء بهدف تحقيق مخططهم في تصفية القضية عبر التهجير الفعلي والاستيلاء على كل قطاع غزة وضمّه للكيان الصهيوني في تجربة سرعان ما سيتم تطبيقها في الضفة الغربية المحتلة، وهذا ما سيفشله شعبنا بصموده والمقاومة بثباتها وبسالتها وسيكتب لمخططاتهم الفشل.
ودعت لجنة المتابعة المنظمات الدولية والشعوب الحرة والقوى الداعمة للشعب الفلسطيني إلى العمل بكل ما تمتلك من أدوات ضغط لوقف هذا العدوان الصهيوني الأميركي الفاشي .
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
01/12/2023 18:25:55
MENAFN01122023000117011021ID1107523426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.