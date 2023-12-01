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الفصائل الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال يسعى لتهجير مواطني قطاع غزة جنوباً

12/1/2023 2:33:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن عودة الاحتلال إلى مواصلة العدوان الفاشي على قطاع غزة تم بشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وبمباركة غربية وبمؤامرة من الصامتين على استمرار حرب الإبادة الجماعية مما يجعلهم جميعًا شركاء في جريمة سفك الدم الفلسطيني واستمرار حرب التطهير العرقي العنصرية على قطاع غزة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، أن الحديث عن عدم استهداف المدنيين وتوزيع خرائط مضللة لأماكن يسميها جيش الاحتلال كذبًا أنها مناطق آمنة، هي خديعة واضحة الهدف، منها دفع الشعب الفلسطيني تحت ضغط النار والحصار وحرب الإبادة الجماعية للنزوح جنوبًا تجاه رفح لتكون المرحلة اللاحقة الدفع بالضحايا نحو صحراء سيناء بهدف تحقيق مخططهم في تصفية القضية عبر التهجير الفعلي والاستيلاء على كل قطاع غزة وضمّه للكيان الصهيوني في تجربة سرعان ما سيتم تطبيقها في الضفة الغربية المحتلة، وهذا ما سيفشله شعبنا بصموده والمقاومة بثباتها وبسالتها وسيكتب لمخططاتهم الفشل.
ودعت لجنة المتابعة المنظمات الدولية والشعوب الحرة والقوى الداعمة للشعب الفلسطيني إلى العمل بكل ما تمتلك من أدوات ضغط لوقف هذا العدوان الصهيوني الأميركي الفاشي .
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
01/12/2023 18:25:55

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