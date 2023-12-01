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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

12/1/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن الأول من كانون الأول (بترا)- أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية في الأراضي الفلسطينية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة".
وأضاف "لم تقدّم حماس حتى الآن قائمة بأسماء الرهائن من شأنها أن تسمح بتمديد الهدنة".
وأكد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "ما زال يسعى جاهدا" لتحرير الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة واستؤنفت الأعمال العسكرية وفق مصادر إعلامية عالمية .
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
01/12/2023 18:24:14

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