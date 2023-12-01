ستة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في شمال وجنوب قطاع غزة

ستة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في شمال وجنوب قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 2:33:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال 5 شهداء من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب ستة جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في خانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 18:05:15
MENAFN01122023000117011021ID1107523424
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