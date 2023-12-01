ستة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في شمال وجنوب قطاع غزة

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال 5 شهداء من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل بمدينة جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهد مواطن وأصيب ستة جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في خانيونس جنوب قطاع غزة. --(بترا) ا ش/م ق/أس 01/12/2023 18:05:15

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