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ستة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في شمال وجنوب قطاع غزة

12/1/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال 5 شهداء من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب ستة جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في خانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 18:05:15

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