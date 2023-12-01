رئيس دولة الإمارات: صندوق بقيمة 30 مليار دولار للعمل المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" في مدينة إكسبو دبي اليوم الجمعة، إن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً خلال القمة التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

ورحب رئيس دولة الإمارات خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ، موضحاً أن اجتماع اليوم "يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".

كما أكد الشيخ محمد بن زايد، أن الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، وقامت على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعت مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 مثلما التزمت بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.

--(بترا)

ف ش/م ق/أس

01/12/2023 18:00:15