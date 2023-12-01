ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 72

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 72 صحفياً.

وأشار المكتب في تصريح صحفي،إلى أنه جاء ذلك بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي منتصر الصواف من وكالة الأناضول.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

01/12/2023 17:49:27