ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 72

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 72
التاريخ
12/1/2023 2:33:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 72 صحفياً.
وأشار المكتب في تصريح صحفي،إلى أنه جاء ذلك بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي منتصر الصواف من وكالة الأناضول.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 17:49:27
MENAFN01122023000117011021ID1107523422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.