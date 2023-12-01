وزيرة خارجية ألمانيا: سنعمل ما بوسعنا لتمديد الهدنة في غزة

وزيرة خارجية ألمانيا: سنعمل ما بوسعنا لتمديد الهدنة في غزة
التاريخ
12/1/2023 2:33:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد الهدنة في غزة.
وقالت بيربوك في بيان، اليوم الجمعة، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط: "في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/12/2023 17:41:33
MENAFN01122023000117011021ID1107523420
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