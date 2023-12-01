وزيرة خارجية ألمانيا: سنعمل ما بوسعنا لتمديد الهدنة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد الهدنة في غزة.

وقالت بيربوك في بيان، اليوم الجمعة، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط: "في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

01/12/2023 17:41:33