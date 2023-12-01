-->

Saturday, 02 December 2023 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة خارجية ألمانيا: سنعمل ما بوسعنا لتمديد الهدنة في غزة

12/1/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد الهدنة في غزة.
وقالت بيربوك في بيان، اليوم الجمعة، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط: "في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/12/2023 17:41:33

MENAFN01122023000117011021ID1107523420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث