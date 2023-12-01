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مسيرات حاشدة تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة..اضافة ثانية وأخيرة

12/1/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

وواصلت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في لواء المزار الجنوبي اليوم الجمعة وقفاتهم الاحتجاجية أمام مسجد جعفر بن أبي طالب الواقع بجانب مقامات الصحابة وسط اللواء تضامنا مع الأهل في غزة.
وأكد المشاركون استمراهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني الإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهل غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك.
وندد المشاركون بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي ضد الأهل في غزة بعد الهدنة، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود لدعم الصمود الفلسطيني، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتضمنت الوقفة، كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، والاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وولي عهده الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة .
كما نظمت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش وقفة تضامنية بوسط البلد دعما لصمود الأهل في غزة، معبرين عن استنكارهم الشديد للهجوم الهمجي والشرس واستئناف العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال على الأبرياء في غزة والمدن الفلسطينية.
ورفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بمجازر الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين لوقف هذا العدوان الغاشم .
--(بترا)
م ع/م ق/ع.ف/أس
01/12/2023 17:38:36

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