مسيرات حاشدة تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة..اضافة ثانية وأخيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وواصلت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في لواء المزار الجنوبي اليوم الجمعة وقفاتهم الاحتجاجية أمام مسجد جعفر بن أبي طالب الواقع بجانب مقامات الصحابة وسط اللواء تضامنا مع الأهل في غزة.
وأكد المشاركون استمراهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني الإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهل غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك.
وندد المشاركون بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي ضد الأهل في غزة بعد الهدنة، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود لدعم الصمود الفلسطيني، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتضمنت الوقفة، كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، والاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وولي عهده الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة .
كما نظمت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش وقفة تضامنية بوسط البلد دعما لصمود الأهل في غزة، معبرين عن استنكارهم الشديد للهجوم الهمجي والشرس واستئناف العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال على الأبرياء في غزة والمدن الفلسطينية.
ورفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بمجازر الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين لوقف هذا العدوان الغاشم .
--(بترا)
م ع/م ق/ع.ف/أس
01/12/2023 17:38:36
MENAFN01122023000117011021ID1107523419
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