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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 109 شهداء

12/1/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم ارتفعت إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.
وأكد القدرة في تصريح صحفي، أن الواقع الصحي في غزة وشمال قطاع غزة كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، مشيراً إلى أن الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.
ونوه إلى أن المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجرحى.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 16:46:03

MENAFN01122023000117011021ID1107523416

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