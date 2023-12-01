ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 109 شهداء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم ارتفعت إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.
وأكد القدرة في تصريح صحفي، أن الواقع الصحي في غزة وشمال قطاع غزة كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، مشيراً إلى أن الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.
ونوه إلى أن المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجرحى.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 16:46:03
MENAFN01122023000117011021ID1107523416
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